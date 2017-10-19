Чеські євродепутати закликали Земана вибачитись перед Україною

Група депутатів Європейського парламенту від Чехії направила листа до президента країни Мілоша Земана із закликом вибачитися перед Україною за свої висловлювання.

Про це ідеться у листі, який редакція "Радіо Свободи" має у своєму розпорядженні.

У ньому також наголошується, що своїм виступом у Страсбурзі Земан підриває авторитет міжнародного права, коли Україна стала жертвою агресії Росії.

"Ця агресія, яка призвела до протизаконного стану у Криму, триває, відтак, є ризиком безпеки для нашої країни і всієї Європи", – мовиться у листі.

На думку чеських європарламентарів, позиція Мілоша Земана суперечить міжнародному праву і позиції чеського уряду.

"Крим є складовою України і його анексія у 2014 році була грубим порушенням Будапештської угоди 1994 року, у якій Росія, серед іншого, зобов’язалась поважати українську незалежність і територіальну цілісність", – зазначається у листі.

Автори звернення вважають, що Мілош Земан не може "свою помилку" пояснювати "особистими поглядами".

"Перед Радою Європи Ви не виступали як приватна особа, а як глава держави. Якщо Ви не спроможні виконувати роль президента і достойно представляти Чеську Республіку на міжнародних зібраннях, мали б щонайменше утримуватися від будь-яких висловів, які суперечать інтересам нашої країни і наших союзників", – наголошують у зверненні чеські євродепутати.

Лист-звернення до чеського президента підписали шестеро євродепутатів, серед яких, зокрема, Яромір Штєтіна, Їржі Поспішіл, Людєк Нідермаєр.

Нагадаємо, під час виступу в Страсбурзі президент Чехії запропонував заплатити Україні та узаконити анексію Криму.

Президент Чехії визнав незаконність анексії Криму, але заявив, що питання вирішене: "Крим – це анексія, без сумніву. Та це завершена справа (fait accompli)".

Він також заявив, що настав час зняти санкції з РФ. Заяви Земана не зустріли обурення представників ПАРЄ, які отримали право на виступ за його присутності.

Прем’єр-міністр Чехії Богуслав Соботка заявив, що висловлювання президента не відповідають зовнішній політиці чеського уряду.

"Європейська правда"