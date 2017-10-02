Бій в РФ біля кордону з Україною: Бойовики рухались в бік України

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Понеділок, 2 жовтня 2017, 11:30

Кавказькі бойовики, які вбили російського прикордонника на території неподалік від українського кордону – селищі Тьоткіне, Курської області рухалися у бік України.

Про це "Українській правді" повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян, коментуючи інформацію російських ЗМІ про бій на російському кордону, який спричинили бойовики, які нібито рухались з території України.

"Інформація про те, що ця група рухалась з України, не відповідає дійсності. Це черговий російський фейк", - зазначив Слободян.

Тьоткіне, Курської обалсті на РФ біля України
Тьоткіне, Курської обалсті на РФ біля України

Він наголосив, що в разі порушень державного кордону, сторона негайно повідомляє іншу сторону, щоб встановити факт порушення, закріпити це у відповідних протоколах. Саме так мала вчинити Росія, пояснив він.

"У даному випадку, жодної інформації  від Росії з приводу порушення державного кордону не надходило", - наголосив він.

"Перевірка лінії кордону не підтвердила факти порушень кордону", - також підкреслив Слободян.

При цьому він зазначив, що за оперативною інформацією, інцидент , коли бойовики здійснили напад на російських прикордонників, в результаті якого загинув один зі службовців, дійсно мав місце.

"За нашою інформацією, це була група громадян Росії кавказької чи чеченської національності, які перебували у федеральному всеросійському розшуку, і рухались у бік кордону з Україною, а не з України", - зазначив Слободян.

Як відомо, раніше у неділю російська держагенція ТАСС повідомила, що в районі селища Тьоткіне Курської області група прикордонників проводила операцію "Нелегал", в ході якої перевіряла сарай. Всередині ховалися озброєні люди, які застрелили на місці прикордонника-кінолога, після чого зав'язався бій, в ході якого були убиті троє нападників.

ЗМІ стверджували, що ці "бойовики" нібито перетнули кордон з боку України і що вони нібито повертались через територію України  в одну з російських північнокавказьких республік з Сирії.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Росія кордон
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