Європарламент запропонував нову систему розподілу біженців

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П'ятниця, 20 жовтня 2017, 07:14

Кількість мігрантів, яку повинна буде прийняти та чи інша країна Євросоюзу, буде прямо залежати від чисельності власного населення і економічних показників держави.

Про це пише DW.com.

Комітет з питань внутрішніх справ Європарламенту в четвер, 19 жовтня, 43 голосами проти 16 проголосував за автоматичну систему розподілу біженців, засновану на сукупності певних фіксованих критеріїв.

Тепер кількість мігрантів, які повинна буде прийняти та чи інша країна Євросоюзу, буде прямо залежати від чисельності власного населення і економічних показників держави.

Таким чином Європарламент виступив за відмову від чинної зараз Дублінського угоди.

Згідно з нею питання про надання притулку мало розглядатися міграційними службами тієї держави, де мігрант вперше подав заяву про притулок або вперше ступив на землю ЄС.

Сучасна міграційна криза показала недієздатність цього регламенту, оскільки такі країни як Італія і Греція, на які припав основний потік біженців, не змогли з ним впоратися, дозволяючи мігрантам без відповідних документів потрапляти в інші країни.

Пропозиції, вироблені комітетом з питань внутрішніх справ, мають бути ще підтримані сесією Європарламенту, після цього вони будуть передані на розгляд Ради міністрів ЄС.

При цьому через позицію таких країн як Угорщина і Чехія, які виступають проти автоматичного розподілу біженців, в керівних органах Євросоюзу досі не можуть виробити єдину позицію щодо розв'язання міграційної кризи.

Теми: міграція біженці ЄС
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