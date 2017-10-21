Україна в ООН закликала Росію звільнити Сущенка

Українська делегація в ООН засудила незаконне ув'язнення журналіста Укрінформу Романа Сущенка в Росії та виступила із закликом про його негайне звільнення.

Про це заявив у п'ятницю на засіданні Четвертого комітету Генасамблеї ООН перший секретар Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає Укрінформ.

"Ми засуджуємо жорстоке переслідування Росією українського журналіста Романа Сущенка в Москві, який був кинутий за грати за сфабрикованими звинуваченнями. Ми вимагаємо від Росії негайного звільнення пана Сущенка", – наголосив Ніколенко.

Він також нагадав про переслідування та репресії російською владою інших журналістів, які виступають проти агресії РФ, у тому числі в окупованому Криму.

"Останній такий випадок трапився з кримським журналістом Миколою Семеною, який отримав у вересні умовний термін позбавлення волі на два з половиною роки та заборону на ведення журналістської діяльності протягом трьох років за сфабрикованими звинуваченнями", – зауважив дипломат.

Як відомо, 30 вересня 2016 року у Москві представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації затримали спецкора Укрінформу у Франції Романа Сущенка, який поїхав до Росії відвідати близьких родичів.

7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

24 січня 2017 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій вимагала від РФ звільнити Сущенка, а також припинити переслідувати українських журналістів на території анексованого Криму.

Наприкінці вересня 2017 року суд у Москві вирішив залишити Сущенка під вартою ще на 2 місяці. В українському МЗС відреагували на це "рішучим протестом".