Мільярдер Том Стаєр почав кампанію за імпічмент Трампу

Американський мільярдер Том Стаєр, який є прихильником Демократичної партії, запустив кампанію за усунення від влади президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Він привів нас на поріг ядерної війни, перешкоджає правосуддю в ФБР і, безпосередньо порушуючи конституцію, брав гроші від іноземних держав, а також погрожував закрити новинні організації, які повідомляють правду", – заявив Стаєр.

Він також нагадав, що одного разу Конгрес США вже оголосив імпічмент президенту за "набагато менші порушення".

Для проведення кампанії NeedToImpeach Стаєр запустив спеціальний сайт.

Як відомо, видавець Ларрі Флінт обіцяє 10 мільйонів доларів премії за імпічмент Трампу.