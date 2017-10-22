АТО: Бойовики стріляли 14 разів, поранено військового ЗСУ

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Неділя, 22 жовтня 2017, 13:25

Протягом минулої доби у зоні проведення АТО бойовики здійснили 14 обстрілів, українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь. Внаслідок бойових дій поранень зазнав 1 військовий ЗСУ. 

Про це на брифінгу 22 жовтня повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник. 

За даними штабу, на луганському напрямку бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів по силах АТО біля Новозванівки, Кримського та Новоолександрівки, випустили 35 мінометних снарядів калібру 82мм. 

На донецькому напрямку бойовики вели обстріли біля шахти Бутівка, Авдіївки, Кам’янки та Верхньоторецького з гранатометів та стрілецької зброї.

На маріупольському напрямок було здійснено п’ять 5 прицільних обстрілів в районі Старогнатівки, Богданівки, Мар’їнки та Талаківки з гранатометів та стрілецької зброї.

Окрім того, за даними ГУР МОУ, бойовики збільшили кількість тренувань з приведення так званих підрозділів у вищу ступінь бойової готовності з обов’язковим відпрацюванням таких елементів, як "відбиття нападу на військове містечко диверсійних груп за підтримки місцевого населення" та "організація кругової оборони", зазначив Мотузяник.

 

Українська правда 

Теми: АТО Донбас жертви Мінські угоди
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