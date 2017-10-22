Більшість країн ООН підтримують ідею миротворців на Донбасі - Порошенко

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Неділя, 22 жовтня 2017, 22:13

Президент Петро Порошенко заявив, що зараз більшість країн Організації Об’єднаних Націй підтримують ідею введення миротворчої місії на Донбас.

Про це він сказав на зустрічі з мешканцями Авдіївки, передає його прес-служба.

"Я все роблю для того, щоб миротворці були на Донбасі. І це означає, що на Донбасі припинять стріляти. Це означає, що ми з вами, спільними зусиллями принесли мир на Донбас", - сказав Порошенко.

За словами президента, сьогодні ідею миротворців підтримують більшість держав-членів ООН.

Також він переконаний, що введення миротворчої місії дозволить Україні взяти контроль над ділянкою українсько-російського кордону.

Як відомо, Україна ознайомила Раду Безпеки ООН зі своєю позицією щодо введення миротворців на Донбас і має напоготові власний проект резолюції про це. Але перед запуском міжнародного контингенту наполягає на виведенні Росією її найманців та зброї зі сходу країни.

За повідомленнями ЗМІ, наступного тижня в Україну приїде спеціальний представник США Курт Волкер, щоб зустрітись з президентом Петром Порошенком.

Теми: Порошенко ООН Донбас миротворці
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