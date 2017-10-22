Українка Музичук виграла чемпіонат Європи зі швидких шахів

Українка Анна Музичук виграла чемпіонат Європи зі швидких шахів, не програвши жодної партії.

Про це повідомляє "Sport.ua".

Львівська шахматистка набрала 9 балів і не програла жодної партії.

На другому місці опинилася росіянка Катерина Лагно з 8,5 балами, яка раніше виступала за Україну.

Окрім того, в турнірі брали участь українки Інна Гапоненко, яка набрала 7 балів, Анастасія Кольба - 6 балів та Євгенія Долуханова - 5,5 балів.

Як відомо, Анна Музичук - чинна чемпіонка світу зі швидких шахів та чинна чемпіонка світу з бліца.