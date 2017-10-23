Південна Корея хоче відновити будівництво ядерних реакторів

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Понеділок, 23 жовтня 2017, 05:57

Уряд Південної Кореї має намір відновити будівництво двох ядерних реакторів на південному заході країни.

Про це повідомляє Yonhap.

Сеул планує продовжити будівництво двох ядерних реакторів Шин-Корі-5 і Шин-Корі-6 відповідно до результатів громадського обговорення.

Це суперечить передвиборчим обіцянкам президента країни Мун Джеіна.

Будівництво реакторів почалося в 2016 році, 30% робіт було завершено.

На проект витратили 1,4 млрд доларів. Громадські обговорення почалися в липні цього року.

Як відомо, раніше заступник постійного представника КНДР при ООН Кім Ін Рен заявив, що ядерна війна може розпочатися у будь-який момент. 

Теми: Південна Корея КНДР
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