РФ хоче призупинити участь у Євросуді з прав людини – роcЗМІ

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Понеділок, 23 жовтня 2017, 14:53

Російська Федерація розглядає можливість додатково скоротити фінансування діяльності Ради Європи та призупинити свою взаємодію з Європейським судом з прав людини.

Про це повідомляє російська проурядова газета "Известия" з посиланням на декілька співрозмовників у Державній думі, інформує у понеділок "Європейська правда".

За даними видання, рішення про скорочення фінансування буде "остаточно затверджене" вже в п’ятницю 27 жовтня, коли нижня палата Держдуми схвалить у першому читанні проект бюджету на 2018 рік. У Москві порахували, що скорочення річного внеску може скласти 7-10 млн доларів.

У поясненні видання є певна плутанина назв органів Ради Європи та їх функцій, однак цитування джерел про обґрунтування кроку РФ наведене з коректною термінологією. "Известия" стверджують, що це рішення буде ухвалене через неучасть російської делегації в ПАРЄ у затвердженні кандидатур нових суддів ЄСПЛ.

"Якщо Росія не бере участі в процедурі вибору суддів, то чому ми повинні виконувати рішення ЄСПЛ? Саме цей чинник був основним, коли приймалося рішення про заморожування внесків для ПАРЄ", - зазначає джерело.

Зауважимо: теза про те, що Росія має повернутися, щоби взяти участь у виборах суддів ЄСПЛ, раніше звучала також у оточенні Генсека РЄ Турбйорна Ягланда (детальніше – в статті "Битва за гроші та за Росію: в Раді Європи запустили новий сценарій скасування санкцій")

Видання цитує також сенатора Володимира Джабарова, який є заступником керівника комітету у закордонних справах. Він наголошує, що такий крок має також інше обґрунтування – те, що ЄСПЛ ухвалює "несправедливі до Росії" рішення. "Якщо тенденційне ставлення до Росії збережеться, то ми заморозимо виплати і покинемо ЄСПЛ. І в цьому немає нічого страшного", - заявив він.

Ще один депутат, який цитується без імені, підтвердив виданню, "Ймовірність цього з кожним днем збільшується".

Російське видання наголошує, що йдеться про "призупинення" співпраці з ЄСПЛ, однак на практиці це означатиме виключення Росії зі складу Ради Європи, оскільки виконання рішень Суду є ключовою умовою членства в РЄ.

Раніше стало відомо, що Росія недоплатила в бюджет Ради Європи вдвічі більше, ніж обіцяла. Швидше за все, у недоплату включена також друга частина внеску, яку Москва планує "офіційно заморозити" на цьому тижні.

На початку жовтня розглядалася можливість підлаштувати процедур ПАРЄ під вимоги РФ, але бліцкриг з повернення Росії провалився.

Теми: Росія права людини
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