Із квартири Труханова винесли 2 пакети з документами – ЗМІ

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Понеділок, 23 жовтня 2017, 14:57

23 жовтня співробітники НАБУ разом з озброєними силовиками винесли з квартири мера Одеси Геннадія Труханова два опечатаних пакета з документами.

Про це повідомляє одеський сайт 048.ua.

Відзначається, що ці папери вилучили в квартирі ЖК "Арк Спа Палас" на площі 10 Квітня. 

 
скриншот з відео 

"Документи повантажили в "Рено Дастер" київської реєстрації і повезли", - повідомляє видання.

Як відомо, 23 жовтня НАБУ проводить обшуки в квартирі міського голови Одеси Геннадія Труханова та в офісі підконтрольної йому компанії.

Обшуки пов'язані з двома провадженнями – про присвоєння коштів і про приватизацію аеропорту.

Теми: Одеса НАБУ
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