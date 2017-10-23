Із квартири Труханова винесли 2 пакети з документами – ЗМІ

23 жовтня співробітники НАБУ разом з озброєними силовиками винесли з квартири мера Одеси Геннадія Труханова два опечатаних пакета з документами.

Про це повідомляє одеський сайт 048.ua.

Відзначається, що ці папери вилучили в квартирі ЖК "Арк Спа Палас" на площі 10 Квітня.

скриншот з відео

"Документи повантажили в "Рено Дастер" київської реєстрації і повезли", - повідомляє видання.

Як відомо, 23 жовтня НАБУ проводить обшуки в квартирі міського голови Одеси Геннадія Труханова та в офісі підконтрольної йому компанії.

Обшуки пов'язані з двома провадженнями – про присвоєння коштів і про приватизацію аеропорту.