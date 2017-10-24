Каталонські комуністи закликали до громадянської непокори

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Вівторок, 24 жовтня 2017, 01:30

Каталонська вкрай ліва партія закликала до громадянської непокори у зв'язку з можливим розпуском уряду і парламенту автономії.

Про це пише DW.com.

Каталонська вкрай ліва партія "Кандидати за народну єдність" закликала до "масової кампанії громадянської непокори" на знак протесту проти застосування Мадридом 155-ї статті конституції, яка передбачає розпуск уряду і парламенту автономії і передачу їх повноважень центральній владі.

Члени партіїї стверджують, що дії іспанського кабміну - приклад "наймасштабнішої агресії" проти Каталонії з часів диктатури Франсиско Франко.

Кайне ліві політики закликали місцевий уряд якомога швидше оголосити про незалежність автономного регіону.

Тим часом каталонський парламент в Барселоні 26 жовтня збереться на пленарне засідання, в ході якого може проголосити незалежність регіону.

На п'ятницю заплановано засідання Сенату Іспанії, який, як очікується, схвалить застосування статті 155 іспанської Конституції. Згідно з цим рішенням уряд Каталонії відсторонять і оголосять дострокові вибори в регіоні.

Каталонська влада раніше заявила, що не буде виконувати накази іспанського уряду, якщо Мадрид перейде на посилення контролю над регіоном.

Теми: Каталонія Іспанія
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