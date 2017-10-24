Центральний залізничний вокзал в Києві евакуюють через загрозу вибуху

Пасажирів просять залишити приміщення київського центрального залізничного вокзалу у зв`язку із загрозою вибуху.

Про це повідомляє кореспондент Української правди.

"У зв'язку із загрозою вибуху просимо вас звільнити приміщення вокзалу", - оголосили в гучномовці близько 7 ранку у вівторок.

Людей просять покинути вокзал, і виганяють на платформи.

Потяги ходять за графіком.