Центральний залізничний вокзал в Києві евакуюють через загрозу вибуху

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Вівторок, 24 жовтня 2017, 07:37

Пасажирів просять залишити приміщення київського центрального залізничного вокзалу у зв`язку із загрозою вибуху.

Про це повідомляє кореспондент Української правди.

"У зв'язку із загрозою вибуху просимо вас звільнити приміщення вокзалу", - оголосили в гучномовці близько 7 ранку у вівторок.

 
 

Людей просять покинути вокзал, і виганяють на платформи.

Потяги ходять за графіком.

Теми: залізниця Київ
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