Центральний залізничний вокзал в Києві евакуюють через загрозу вибуху
Пасажирів просять залишити приміщення київського центрального залізничного вокзалу у зв`язку із загрозою вибуху.
Про це повідомляє кореспондент Української правди.
"У зв'язку із загрозою вибуху просимо вас звільнити приміщення вокзалу", - оголосили в гучномовці близько 7 ранку у вівторок.
Людей просять покинути вокзал, і виганяють на платформи.
Потяги ходять за графіком.
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