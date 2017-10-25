У Греції запалили олімпійський вогонь

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Середа, 25 жовтня 2017, 02:40
МОК

У Греції стартувала естафета олімпійського вогню.

Головний символ найпрестижніших спортивних змагань світу запалили поблизу храму Гери в Олімпії, повідомляє МОК.

"Наша мрія – приймати Зимові Олімпійські ігри – стала реальністю. Південна Корея – це лише друга країна Азії, яка має таку честь", – заявив на церемонії президент Зимової Олімпіади-2018 Ли Хі-Біом.

"Олімпійські ігри – універсальні. Вони завжди поза всіма розбіжностями, які нас розділяють. У нашому крихкому світі, який буквально розколюється на частини, Олімпійські ігри мають силу об'єднати людство. Коли ізоляція та недовіра лише зростає – Олімпіада будує мости й дружбу. Під час Зимових ігор у Пхьончхані ми покажемо всьому світові, що цінності людяності сильніші, ніж усе те, що прагне розділити нас", – наголосив президент МОК Томас Бах.

Територією Південної Кореї вогонь пронесуть 7,5 тисяч спортсменів. 9 лютого 2018 року полум'я завершить свій шлях у Пхьончхані – на урочистій церемонії відкриття Зимової Олімпіади-2018. Протягом двох з половиною тижнів спортсмени з десятків країн світу змагатимуться за першість у 15 дисциплінах.

Теми: Олімпіада Греція
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