На Ігоря Мосійчука скоїли замах
На народного депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука невідомі скоїли замах.
Про це повідомляє прес-служба Ігоря Мосійчука на сторінці у Facebook.
"На виході з телеканалу Еспресо, коли він виходив з будівлі, стався направлений вибух", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Мосійчук поранений, наразі його везуть до лікарні.
У коментарі телеканалу "112" народний депутат Андрій Лозовой повідомив, що Ігор Мосійчук живий.
За словами прес-секратаря Ігоря Мосійчука, вибухнула автівка рівно в той момент, коли Мосійчук вийшов на сходи з будівлі студії після інтерв’ю. Разом з ним був його охоронець.
"Автівка, яка була припаркована біля входу на телеканал, вибухнула. Стан охоронця мені, на жаль, невідомий. Я знаю від свідків, що він закривавлений. Ігоря Володимировича забрали лікарі. Наразі його доставили до лікарні, йому надають допомогу. Які у нього травми - невідомо. Я знаю, що він був закривавлений", - розповіла прес-секретар Ігоря Мосійчука Анна Сеник в ефірі "112".
За інформацією джерел "Української правди" через вибух постраждали три особи. Однак станом на 23:05 стало відомо про чотирьох постраждалих.
За словами свідків, машина була припаркована перед тим, як нардеп приїхав на канал. Вона стояла весь час ефіру і вибух стався рівно в той момент, коли Мосійчук вийшов на сходи зі студії після інтерв’ю.
На місці працює слідчо-оперативно група, працюють вибухотехніки.
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