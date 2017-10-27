Суд скасував домашній арешт для фігуранта справи Розенблата й Полякова

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П'ятниця, 27 жовтня 2017, 10:05

Солом'янський райсуд Києва скасував домашній арешт для керівника секретаріату міжфракційного депутатського об'єднання Верховної Ради "Депутатський контроль" Вадима Руденка, підозрюваного у справі депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова.

Про це сказано в матеріалах суду, передають "Українські новини".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася в суд із клопотанням про зміну запобіжного заходу для Руденка.

На думку прокурора, для голови секретаріату "Депутатського контролю" можна обрати більш м'який запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Підозрюваний не заперечував проти зміни запобіжного заходу.

Суд задовольнив клопотання та змінив запобіжний захід для Руденка.

До 9 грудня Руденко зобов'язаний буде носити електронний браслет спостереження; прибувати на вимогу слідчого, прокурора і суду; не відлучатися з Києва без дозволу; повідомляти слідству про зміну свого місця проживання й роботи: здати закордонний паспорт.

Як відомо, 21 червня суд відправив Руденка під домашній арешт.

За версією слідства, він одержав від представника компанії нерезидента "Фуджейра" (ОАЕ) 11 тис. доларів за вплив на депутатів, а саме за внесення ними виправлень до законопроектів, що регулюють ринок видобутку й реалізації бурштину.

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Теми: Верховна Рада суд хабар Розенблат Поляков
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