Президент Іракського Курдистану йде у відставку

Лідер Іракського Курдистану Масуд Барзані покине посаду президента з 1 листопада 2017 року.

Про це повідомляє Reuters.

Про рішення піти у відставку Барзані заявив у листі до парламенту регіону та запропонував розділити президентські повноваження між урядом і судовими органами.

Масуд Барзані офіційно залишить посаду 1 листопада 2017 року.

Як відомо, 25 вересня 2017 року попри тиск із боку Іраку та міжнародної спільноти.відбувся референдум про незалежність Іракського Курдистану. Понад 90 відсотків курдських виборців проголосували за незалежність.