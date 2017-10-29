Президент Іракського Курдистану йде у відставку
Лідер Іракського Курдистану Масуд Барзані покине посаду президента з 1 листопада 2017 року.
Про це повідомляє Reuters.
Про рішення піти у відставку Барзані заявив у листі до парламенту регіону та запропонував розділити президентські повноваження між урядом і судовими органами.
Масуд Барзані офіційно залишить посаду 1 листопада 2017 року.
Як відомо, 25 вересня 2017 року попри тиск із боку Іраку та міжнародної спільноти.відбувся референдум про незалежність Іракського Курдистану. Понад 90 відсотків курдських виборців проголосували за незалежність.
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