Президент Іракського Курдистану йде у відставку

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Неділя, 29 жовтня 2017, 05:49

Лідер Іракського Курдистану Масуд Барзані покине посаду президента з 1 листопада 2017 року.

Про це повідомляє Reuters.

Про рішення піти у відставку Барзані заявив у листі до парламенту регіону та запропонував розділити президентські повноваження між урядом і судовими органами.

Масуд Барзані офіційно залишить посаду 1 листопада 2017 року. 

Як відомо, 25 вересня 2017 року попри тиск із боку Іраку та міжнародної спільноти.відбувся референдум про незалежність Іракського Курдистану. Понад 90 відсотків курдських виборців проголосували за незалежність.

Теми: Ірак референдум
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