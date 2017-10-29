Прем'єр-ліга: "Динамо" не може виграти п'ятий матч поспіль

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Неділя, 29 жовтня 2017, 22:58

У матчі 14 туру Чемпіонату України "Динамо" (Київ) зіграло з ФК "Карпати" (Львів) з рахунком 1:1.

Таким чином "Динамо" втратило очки та не може виграти в чемпіонаті України вже п'ятий матч поспіль, пише X-sport.

З останніх семи матчів "динамівці" виграли лише у "Олександрії" в 1/8 Кубка України.

Після 14 турів у "Динамо" має 26 балів і посідає 2 місце у турнірній таблиці. 

У свою чергу "Карпати" набрали 4 очки в двох останніх іграх: у 13-му турі ФК обіграв "Ворсклу" та взяв 1 очко з "Динамо". Тепер команда має 13 балів та посідає 9 місце.

Теми: футбол
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