"Укрзалізниця" купила нібито чеські запчастини, які роблять у Росії

Центр забезпечення виробництва "Укрзалізниці" 26 вересня за результатами тендерів уклав низку угод з ТОВ "Омега Алькор" на постачання запчастин до тепловозів на 15,35 мільйона гривень.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро".

Відзначається, що ТОВ "Омега Алькор" вказало, що постачатиме продукцію російського ТОВ "Каменський завод транспортного машинобудування" і чеського ТОВ "Хай кволіті індастріз" ("High quality industries s.r.o.") з міста Карлові Вари.

Власником цієї фірми є белізьський офшор "Violine Logistic LTD".

А керуючим директором – 29-річний юрист Сергій Заріпов, який у Чехії також обслуговує інтереси російських клієнтів, зокрема, керує "Alpika company s.r.o." російського бізнесмена Євгена Субботи.

У свою чергу "Хай кволіті індастріз" в складі тендерної пропозиції надало листа від ТОВ "Луганський електромашинобудівний завод" (ЛЕМЗ) про надання чеській фірмі дозволу представляти копії технічних умов на необхідну "Укрзалізниці" продукції.

Лист від ТОВ "Луганський електромашинобудівний завод" Фото наших грошей

Лист датовано груднем 2014 року.

"Наші гроші" нагадують, що ще в жовтні 2014 року було відомо, що ЛЕМЗ переніс своє виробництво з окупованого Луганська в місто Каменськ-Шахтинський Ростовської області у Росії.

Формально ТОВ "Луганський електромашинобудівний завод" зберігає реєстрацію в окупованому Луганську.

Залізниця надала фірмі "High quality industries s.r.o." погодження на використання їхньої продукції, "враховуючи позитивний досвід експлуатації", не вказуючи місцезнаходження справжнього виробника продукції.

фото наших грошей

Формально "High quality industries s.r.o." зареєстровано у Карлових Варах за адресою Lázeňská 543/4, у квартирному будинку з магазином.

ТОВ "Омега Алькор" була зареєстрована у 2016 році по вулиці Тверській, 6 у Києві, навпроти головного офісу "Укрзалізниці". Засновником товариства є Олена Кисельва з села Кризьке Луганської області, директор – Євгенія Нетруненко, яка також очолювала вже ліквідовані луганські фірми "Донбаселектроснаб" і "Електроапарат".

З моменту заснування "Омега Алькор" виграла залізничні підряди вже на 51,71 мільйона гривень.