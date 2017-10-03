Чисельність української армії досягла максимуму

Чисельність Збройних сил України наблизилася до максимально передбаченої законом позначки в 250 тис. осіб.

Про це повідомив на брифінгу у вівторок начальник головного управління персоналу - заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Артур Артеменко.

"На сьогоднішній день, відповідно до закону, гранична чисельність Збройних сил - 250 тис. Ця цифра обґрунтована... Як в будь-якій армії, чим більше людей, тим краще, але ми не можемо порушувати закон, тому на сьогоднішній день Збройні сили перебувають на граничному ліміті чисельності, який становить ту чисельність, яку я назвав", - сказав він.

За його словами, в подальшому кількість військових, яких призвуть, будуть корелювати з кількістю звільнених з військової служби.

Як повідомлялося, 20 вересня Кабінет міністрів України затвердив чисельність призовників на строкову військову службу в жовтні-листопаді 2017 року в кількості 10 тис. 460 осіб.

З початку 2017 року з ВСУ укладено понад 26 тис. контрактів на військову службу.

Інтерфакс-Україна