Менше половини росіян "за" підтримку "ДНР" і "ЛНР" – опитування

Всього 41% росіян вважають, що Росія має підтримувати так звані "ДНР" і "ЛНР" у збройному конфлікті.



Про це свідчать результати опитування "Левада-центру", проведеного 15-19 вересня, повідомляє РБК.



6% опитаних вважають, що Росія повинна підтримувати Україну в конфлікті і київський уряд. Ще 37% вважають, що Москва нікого не повинна підтримувати.



У такому форматі "Левада-центр" задає питання вперше, сказала РБК речниця центру Карина Піпія.



При цьому частка росіян, які побоюються, що збройні зіткнення на сході України можуть перерости у війну між Москвою і Києвом, залишається стабільною. У вересні 2017 року тією чи іншою мірою цього побоювалися 42% респондентів, в липні 2016-го – 40%.

Найбільше занепокоєння у громадян РФ такий розвиток подій викликав у розпал бойових дій на Донбасі у червні 2014 року (68%).



Водночас виріс страх росіян перед тим, що збройні зіткнення на сході України можуть перерости у війну між Росією і західними країнами або в світову війну. У липні 2016 року такого сценарію побоювалися 29%, а у вересні 2017-го – вже 40%.

Опитування проводили 15-19 вересня 2017 року серед 1600 осіб у віці від 18 років у 137 населених пунктах 48 регіонів РФ. Статистична похибка не перевищує 3,4%.



Соціолог "Левада-центру" Степан Гончаров у коментарі виданню зазначив, що тема юридичного статусу "ДНР" і "ЛНР" замовчується в російських ЗМІ, вони не пропонують аудиторії однозначної думки щодо цього.



"Але все ж 41% підтримки "ДНР" і "ЛНР" – досить багато, хоча до ідеї приєднати Донбас росіяни вже охололи. Інтерес до української теми зараз значно менший, ніж у 2014-2015 роках", – сказав експерт.

РБК зазначає, що інтерес росіян до "українського конфлікту" падає з червня 2015 року. З травня до вересня частка респондентів, які стежать за останніми подіями в Україні, знизилася з 35 до 31%.

За даними дослідження ВЦИОМ, опублікованими в лютому, 24% росіян виступали за визнання "ДНР" і "ЛНР" незалежними державами, що практично збігалося з результатом опитування в серпні 2016 року.



Частка прихильників незалежності "ДНР" і "ЛНР" серед росіян впродовж двох останніх років становила від 23 до 29%. За включення невизнаних республік до складу Росії в лютому висловилися 18% респондентів, що на 4% більше, ніж у серпні 2016- го.



Частка тих, хто за збереження "ДНР" і "ЛНР" у складі України за умови розширення автономії обох республік, була на історичному мінімумі – 8%.



При цьому більшість росіян вважали, що необхідно продовжувати відправляти на Донбас гуманітарні конвої (82%, найбільший результат за всю історію опитування) і не припиняти підтримку "ополченців Донбасу" заради поліпшення відносин із Україною і Заходом (59%).