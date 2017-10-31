НАЗК підозрює в корупції віце-президента "Антонова"

НАЗК підозрює у корупції віце-президента корпорації "Антонов" Андрія Чабанова.

Про це повідомляє прес-служба національного агентства.

"Згідно з приписом, НАЗК вимагає провести службове розслідування з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією і розглянути питання щодо притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності", – йдеться у заяві.

"За результатами перевірки, здійсненої Департаментом моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції НАЗК, встановлено, що віце-президент ДП "Антонов" Андрій Чабанов, будучи посадовою особою юридичної особи публічного права, порушив вимоги частини першої статті 36 Закону України "Про запобігання корупції", а саме – не передав належні йому підприємства та корпоративні права в управління іншій особі протягом 30 днів після призначення на посаду, чим вчинив правопорушення, пов’язане з корупцією", – повідомляє НАЗК.

Прес-служба національного агентства наголошує, що припис є обов’язковим до виконання. За невиконання припису керівник організації несе відповідальність, передбачену статтею 18846 КУпАП.