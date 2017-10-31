Поліція: Більшість міжнародних злочинців із Донеччини тікають до Росії

86% злочинців, розшуканних інтерполом Донеччини в цьому році, переховувалися від відповідальності в РФ.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Донецькій області.

Зазначається, що в 2017 році Інтерполом встановлено місцезнаходження 58 осіб, що намагалися уникнути кримінальної відповідальності, переховуючись в інших країнах.

"Переважна більшість, 50 з них, знайшли "притулок" в РФ, користуючись спільним кордоном і тим, що він тимчасово підконтрольний бойовикам. Решта виїхали у Білорусь, Азербайджан, Францію, Німеччину, Чехію тощо", - сказано у повідомленні.

Також в прес-службі додають, що на сьогодні екстрадовано одну особу, питання щодо інших вирішуються.

Крім того, в донецькій поліції повідомляють, що з початку року було опрацьовано 357 запитів від більше ніж 30 іноземних держав, в тому числі Великобританії, США, Франції, Німеччини, Швейцарії, ОАЕ, стосовно міжнародного розшуку злочинців причетних до тероризму, нелегальної міграції, наркотрафіку тощо.

"На території України, зокрема Донецької області, було встановлено місцезнаходження 3 громадян, які розшукувалися за ініціативою іноземних країн", - зазначає прес-служба.

"Що стосується осіб, які перебували у міжнародному розшуку за вчинення злочинів на території Донеччини, то, як правило, вони втікали до РФ", - додають у правоохоронному відомстві.

Зазначається, що усього з початку року поліцією Донецької області ініційовано міжнародний розшук щодо 449 осіб, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Раніше повідомлялося, що поліція затримала 22-річного жителя Слов'янська, який вступив в ряди бойовиків "ДНР", щоб похвалитися перед дівчиною і друзями.

Українська правда