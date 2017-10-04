Претендент на голову НБУ здає свою нерухомість іншим банкам

Перший заступник голови Нацбанку Яків Смолій, якого називаються наступником Валерії Гонтарєвої, отримує доходи від надання банкам в оренду власного нерухомого майна.

Про це свідчить е-декларація Смолія за підсумками 2016 року, повідомляють Наші Гроші.

За результатами останнього деклараційного року, Смолій отримав понад 3 млн грн доходу від надання в оренду власного майна.

Згідно зі змінами майнового стану він досі отримує доходи від здачі нерухомості в оренду.

Серед орендарів видання називає низку комерційних банків – ПАТ "Правекс-Банк" (Intesa Sanpaolo, Італія), ПАТ "Кредит Європа банк" (Credit Europe Group, Нідерланди), ПАТ "Райффайзен банк Аваль" (Raiffeisen Bank International AG, Австрія), ПАТ "Фідобанк"Олександра Адарича, колишнього очільника "Укрсиббанку" (в інтерв’ю Forbes він називав себе другом нині розшукуваного екс-голови НБУ Сергія Арбузова).

Також Смолій здає у користування нерухомість дніпровському ПАТ "КСГ". Йдеться про офісне приміщення у Дніпрі на вулиці Мечникова, 10б. З реєстру нерухомості відомо, що Смолій володіє часткою 8% від загальної площі приміщень №101-105 – 1570,70 кв м.

"КСГ банк" підконтрольний співвласнику агрохолдингу KSG Agro Сергію Касьянову. Згідно з даними SMIDA, станом на кінець 2015 року акціонером банку був також соратник Юри Єнакіївського, колишній нардеп Олександр Шепелєв, який з 2013 року по травень 2017 розшукувався за підозрою в замаху на вбивство і розкраданні коштів у "Родовід Банку".

У серпні 2016 року НБУ вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ "КСГ Банк" за систематичні порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також, протягом 2015-2016 років Смолій отримав у вигляді орендних платежів майже 2 млн грн від ТОВ "Прінтек Україна Ел. Ел. Сі.".

Заснована у 2007 році фірма належить компанії "Прінтек холдінгз лімітед" (Кіпр) і спеціалізується на оптовій торгівлі офісними машинами та устаткуванням. У 2010-2013 роках виграла держпідрядів на суму 22,70 млн грн.

У 2015 році адміністративно-господарське управління Львівської міськради замовило фірмі комп’ютерну техніку на 569 тис. грн, а державний "Укргазбанк" – 46 банкоматів на 16 млн грн.

Вже у 2016 році ТОВ "Прінтек Україна Ел. Ел. Сі." отримало замовлень на загальну суму 72,65 млн грн. Окрім "Укргазбанку", фірма отримувала замовлення від обласних управлінь "Ощадбанку" у Чернігівській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Полтавській та Херсонській областях (перевірити суму).

Ще одна фірма, котра забезпечує Смолію дохід від оренди – ТОВ "КУА Еталон Ессет Менеджмент", засновниками якої є найближче бізнес-оточення Смолія (зокрема, по банку "Аваль") – Федір Шпиг, Олександр Деркач, Сергій Вовченко, Дмитро Волошко, Іван Волощук, Михайло Горовенко, Іван Пінчук, Ігор Слободський, Григорій Шелудько, Микола Вовк, Володимир Гнатенко, Олександр Науменко. Частка фірми зареєстрована також на дружину Смолія Світлану.

Орендарями майна Смолія числиться також ТОВ "Медичний центр Святої Параскеви" – співзасновником якого раніше був Яків Смолій, і яке зараз зареєстроване на кіпрський офшор "Сент Параскева Медiкал Холдiнг Лiмiтед".

Також це ПАТ "Престиж груп", акціонером якого є Світлана Смолій. Група підконтрольна Федіру Шпигу (25%) та Олександру Деркачу (15%).

Ще один орендар - ПАТ "СК Еталон Поліс", контролером якого є син одного з основних бізнес-партнерів Смолія Івана Волошка – Дмитро Волошко.

Старша донька Смолія - Неля, вийшла заміж за голову правління ПАТ "Страхова компанія "Еталон" Юрія Нечипоренка. Раніше Смолій, його дружина Світлана та донька Тетяна володіли контрольним пакетом акцій "Еталону" (91%), який у 2013 році перейшов росіянину Геннадію Дуванову. Вже у 2014 році акції СК "Еталон" розділили 10 офшорних компаній (95%), що пов’язані зі структурами бізнесмена Олега Бахматюка, та Євгеній Бридун (5%), Останній у 2008-2011 роках був головою правлінь страхових компаній "Пуск" та "Еталон".

Як відомо, Смолій почав працювати на початку 90-х в управлінні НБУ у Тернопільській області. Потім він влаштувався на роботу у поштово-пенсійний банк "Аваль" Федора Шпига та Олександра Деркача, де невдовзі був внесений у реєстр акціонерів. У 2005 році австрійський Raiffeisen викупив "Аваль" і Смолій, як повідомляли ЗМІ, продавши свої акції, пішов з банку.

У жовтні 2005 року став одним із десяти засновників банку "Престиж".

Напередодні призначення на посаду заступника голови НБУ, у другій половині 2013 року Смолій почав перереєстровувати свої бізнес-активи на дружину Світлану.

Сьогодні вона є учасником та акціонером фірм ТОВ "Хороше Озеро", ТОВ "Аваль-Транс", ТОВ "Новоодеський елеватор", ТОВ "МТР Менеджмент Україна", ТОВ "Шелтер інвестмент", ТОВ "Константа інвест" (в середині 2016 року фірму перереєстрували на компанію "Рулінген Інвест Лтд"), КУА "Еталон Ессет Менеджмент", ТОВ "Товариство Видубичі", ТОВ "ІА "Вільна Україна"", ПАТ "МЛЛ Вест Київ", ПАТ "Набережна-Інвест", ПАТ "Торгрічтранс".