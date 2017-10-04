В Україні стали рідше карати за напади на журналістів

185 переглядів
Середа, 4 жовтня 2017, 15:00

Нападників на журналістів стали рідше притягувати до відповідальності, при цьому призначені за напади покарання неспівмірні з самими злочинами.

Про це повідомляє Національна спілка журналістів України.

"Лише незначна частина справ, порушених за статтею про перешкоджання журналістській діяльності, доходить до суду. А навіть якщо суд виносить вирок – покарання для зловмисників – неспівмірне з самим злочином", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними Прокуратури щодо розслідування злочинів проти журналістів, у 2015 році до суду було доведено 15 справ, у 2016 році – 12, а в 2017 – лише 3.

"Це близько 7 відсотків від порушених проваджень", – сказав секретар НСЖУ Валерій Макеєв.

Він також навів приклад, коли за побиття редактора однієї з газет дерев’яною битою винний отримав лише покарання у вигляді штрафу в кількасот гривень, при цьому слідство тривало 2 роки.

За даними НСЖУ, з початку року сталося близько півсотні випадків фізичної агресії щодо журналістів.

Повідомляється, що поліція та Генпрокуратура неохоче порушують справи за ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) ККУ, бо "їм простіше розглядати ці випадки як просте хуліганство".

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Головні новини
Оприлюднено текст законопроекту про реінтеграцію Донбасу
Порошенко вніс у ВР ще один закон по Донбасу
Порошенко готовий створити Антикорупційний суд, але має умову
У ВР з'явився ще один проект про реінтеграцію Донбасу
Усі новини
ФОТОФАКТ

Львівських породіль розмістили на коридорі

пам'ять

27-ма річниця Революції на граніті. Учасники про те, як це було

такі плани

11 проектів вересня, які змінять Київ найближчим часом