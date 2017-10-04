Путін розповів про взаємини з Трампом

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в нього практично немає особистих відносин із президентом США Дональдом Трампом.

На пленарному засіданні Міжнародного форуму "Російська енергетична тиждень" в Москві у відповідь на запитання журналіста він сказав:



"Особистих відносин практично немає. Ми бачилися один раз. Кілька разів говорили телефоном на різні теми, що становлять взаємний інтерес. У тому числі це стосувалося і сирійської проблематики".



Путін зазначив, що з сирійського питання РФ співпрацює з США по багатьох лініях, повідомляє РИА Новости



Президент РФ також запевнив, що в цілому знаходить спільні підходи з американським колегою: "Не без проблем, певного, так би мовити, зіткнення позицій. Але все ж таки знаходимо спільні підходи. І мене це дуже тішить. Знаходимо якісь спільні рішення".



При цьому Путін упевнений, що російсько-американські відносини стали заручниками внутрішньополітичної ситуації в США.



"Окремі сили використовують російсько-американські відносини для вирішення внутрішньополітичних американських проблем. Але ми терпляче чекаємо, коли цей процес у внутрішньополітичному житті США закінчиться", – додав він.



"Я думаю, що така людина, як Трамп, із його характером, ніколи не буде нічиїм заручником (ситуації)", – сказав також російський президент.



А на запитання журналіста, що б він порадив Трампу, Путін відповів: "Ви вже самі йому що-небудь порадьте як виборець. Що я буду радити?! Мені радять мої виборці, а президенту Сполучених Штатів повинні радити його виборці".



Однак, на думку лідера росіян, "бізнес би йому (Трампу) порадив налагодити нормальні економічні зв'язки з Росією, не дозволяючи неконкурентним зайняти вигідні позиції на російському ринку, і працювати разом в інтересах американської економіки".



Слідом за цим журналіст поцікавився, чи сказав Трамп Путіну, що особисто хоче відновити нормальні ділові відносини між РФ і США. Путін на це відповів: "Запитайте (Трампа), я ж не можу розповідати, що він мені сказав"