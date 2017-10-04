НТВ заявляє про затримання у Києві свого журналіста
Російський телеканал НТВ повідомляє про затримання свого кореспондента В'ячеслава Немишева в Києві.
Про це йдеться на сайті телеканалу.
"Кореспондент записував на вулиці стендап (фрагмент репортажу, коли автор присутній в кадрі), під час якого розрізав столовим ножем знаменитий "Київський" торт. У цей момент його блокував невідомий, який домігся від місцевої поліції затримання співробітника НТВ", - сказано в повідомленні.
За даними телеканалу, Немишева допитують співробітники СБУ, які прибули до відділення поліції.
Згідно з інформацією, журналіст в Києві виконував редакційне завдання.
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