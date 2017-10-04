НТВ заявляє про затримання у Києві свого журналіста

797 переглядів
Середа, 4 жовтня 2017, 21:28

Російський телеканал НТВ повідомляє про затримання свого кореспондента В'ячеслава Немишева в Києві.

Про це йдеться на сайті телеканалу.

"Кореспондент записував на вулиці стендап (фрагмент репортажу, коли автор присутній в кадрі), під час якого розрізав столовим ножем знаменитий "Київський" торт. У цей момент його блокував невідомий, який домігся від місцевої поліції затримання співробітника НТВ", - сказано в повідомленні.

За даними телеканалу, Немишева допитують співробітники СБУ, які прибули до відділення поліції.

Згідно з інформацією, журналіст в Києві виконував редакційне завдання.

Теми: Росія ЗМІ СБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Путін розповів про взаємини з Трампом 4 жовтня 2017, 18:18
ГПУ оголосила в розшук заступника і секретаря Шойгу 4 жовтня 2017, 17:56
РФ підтвердила затримання двох українських прикордонників 4 жовтня 2017, 17:44
powered by lun.ua
Головні новини
НБУ суттєво знизив офіційний курс гривні
СММ ОБСЄ: Військові ЗСУ підстрелили чоловіка, який переходив міст у Щасті
Долар на міжбанку зріс до 26,81 попри аукціон НБУ
РФ підтвердила затримання двох українських прикордонників
Усі новини
фестиваль

"Фантастична історія". 25 тисяч хризантем на Співочому полі

наука

Учена-математик з України здобула премію $10 тисяч від університету Індії

ФОТОФАКТ

Львівських породіль розмістили на коридорі