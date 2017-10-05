Канада ухвалила "акт Магнітського"

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Четвер, 5 жовтня 2017, 03:01

Федеральний парламент Канади прийняв в третьому і остаточному читанні так званий "акт Магнітського", який дозволяє накладати санкції на порушників прав людини по всьому світу, в тому числі - в Росії.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Законопроект підтримали 277 депутатів.

Для вступу в силу залишилося отримати підпис генерал-губернатора, що має статися вже в найближчі дні.

Протягом тривалого обговорення цього законопроекту, який проходить в Канаді вже більше року, автори поширили його дію не тільки на чиновників-корупціонерів в Росії, а на осіб, задіяних в порушеннях прав людини, незалежно від їх громадянства або країни проживання.

Хоча нинішня редакція законопроекту не виділяє Росію, примітно, що саме в Москві він викликав найбільше обурення. Так, в МЗС РФ пригрозили, що російська сторона буде дзеркально розширювати список канадських діячів, яким заборонений в'їзд в РФ.

Нагадаємо, що адвокат Сергій Магнітський викрив найбільшу корупційну схему в історії Росії, за що був заарештований і убитий у в'язниці. США ще в 2012-му році прийняли санкційний список, в який включили відповідальних за цей злочин росіян, ЄС зробив подібні заходи в 2013-му. Однак в Канаді законодавство з цього приводу було внесено в парламент і Сенат тільки в 2016 році.

Теми: Канада Росія
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