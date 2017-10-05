Сайдік: Контактна група буде домагатися безстрокового припинення вогню на Донбасі

Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі і надалі докладатиме всіх зусиль для забезпечення режиму безстрокового припинення вогню.

Про це заявив журналістам спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік, передає БЕЛТА.

За словами Сайдіка, в період з останніх переговорів кількість порушень режиму припинення вогню в зоні конфлікту залишається помітно нижчою, ніж до початку перемир'я з нагоди початку навчального року.

"Завдяки останньому, а також "хлібному" перемир'ю, узгодженому ТКГ на початку літа, з червня стабільно і помітно скорочується число жертв серед цивільного населення. Згідно з даними ООН, у вересні число цивільних жертв було найнижчим за весь час конфлікту - двоє вбитих і 16 поранених", - зазначив він.

"На жаль, ми не можемо говорити, що загальна ситуація в зоні конфлікту є стабільною, тому ТКГ і надалі докладатиме всіх зусиль для подальшого забезпечення режиму безстрокового припинення вогню", - підкреслив Сайдік.

Він також повідомив, що наступне засідання контактної групи по Донбасу відбудеться 18 вересня.