Доба в АТО: 19 обстрілів, двоє військових ЗСУ поранені

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Четвер, 5 жовтня 2017, 06:45

За минулу добу бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"У відповідь сили АТО 12 разів відкривали вогонь на ураження противника. Унаслідок бойових дій двоє наших військовослужбовців отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що ввечері бойовики в основному проявляли активність на Донецькому напрямку.

Після 18:00 терористи з гранатометів і стрілецької зброї двічі обстрілювали українські позиції на підступах до Авдіївці. З цієї ж зброї бойовики тричі били в районі Невельського. Близько 20:00 в результаті гранатометного вогню неподалік Новоселівки Другої отримав поранення один український військовослужбовець.

На Луганському напрямку в кінці доби сепаратисти двічі били з мінометів калібру 82 мм по українських укріпленнях біля Кримського. Поблизу цього ж селища бойовики активно застосовували гранатомети і великокаліберні кулемети.

На Маріупольському напрямку вдень ​​в результаті бойового протистояння неподалік Красногорівки отримав осколкове поранення один український військовий. Крім того, під вогнем бойовиків з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї увечері опинилися опорні пункти сил АТО біля Водяного.

Теми: АТО Донбас
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