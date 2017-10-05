Комітет Пашинського не зібрав кворуму для розгляду законів по Донбасу

1034 перегляди
Четвер, 5 жовтня 2017, 09:39

На засіданні Комітету з нацбезпеки  і оборони, який має розглянути проекти щодо Донбасу,  немає кворуму.

Про це повідомляє твіттер Верховної ради.

"Доброго ранку! На засіданні Комітету нацбезпеки і оборони де розглянуть президентський законопроект, кворуму немає", - йдеться у повідомленні.

Кореспондент УП підвтердив, що станом на 9:50 кворуму на комітеті немає. Засідання ВР має розпочатися о 10 годині ранку.

На засіданні немає голови фракції БПП Артура Герасимова, який на засіданні фракції БПП, немає Дмитра Яроша, також немає депутата від НФ Андрія Тетерука, Юлія Мамчура і Юрія Берези.

Натомість є Сироїд, Войціцька, Шкрум, Мельничук і  Петренко.

Станом на 9:58 є 9 з 19 членів комітету.

Відсутність кворуму означає, що комітет може лише заслухати і обговрити проекти, але не може ухвалювати жодних рішень.

Як відомо, з 9:30 мав розглянути три законопроекти по Донбасу.

Планувалося, що ці проекти будуть намагатися внести до порядку денного і проголосувати в першому читанні у четвер.

Українська правда

Теми: Донбас Верховна Рада
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Комітет Пашинського хоче за півгодини розглянути три проекти по Донбасу 5 жовтня 2017, 08:38
Доба в АТО: 19 обстрілів, двоє військових ЗСУ поранені 5 жовтня 2017, 06:45
ОБСЄ зафіксувала збільшення числа вибухів в Донецькій області 5 жовтня 2017, 06:08
powered by lun.ua
Головні новини
З України видворили журналіста НТВ
У Криму масово вилучають ділянки у власників
Комітет Пашинського хоче за півгодини розглянути три проекти по Донбасу
Хроніка 5 жовтня. Кличко забив "русского вітязя", а МЗС радить українцям не їздити до Росії
Усі новини
наука

Вручили Нобелівську премію з хімії за 2017 рік

фестиваль

"Фантастична історія". 25 тисяч хризантем на Співочому полі

премія

Присудили Нобелівську премію з фізики