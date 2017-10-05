Комітет Пашинського не зібрав кворуму для розгляду законів по Донбасу

На засіданні Комітету з нацбезпеки і оборони, який має розглянути проекти щодо Донбасу, немає кворуму.

Про це повідомляє твіттер Верховної ради.

"Доброго ранку! На засіданні Комітету нацбезпеки і оборони де розглянуть президентський законопроект, кворуму немає", - йдеться у повідомленні.

Кореспондент УП підвтердив, що станом на 9:50 кворуму на комітеті немає. Засідання ВР має розпочатися о 10 годині ранку.

На засіданні немає голови фракції БПП Артура Герасимова, який на засіданні фракції БПП, немає Дмитра Яроша, також немає депутата від НФ Андрія Тетерука, Юлія Мамчура і Юрія Берези.

Натомість є Сироїд, Войціцька, Шкрум, Мельничук і Петренко.

Станом на 9:58 є 9 з 19 членів комітету.

Відсутність кворуму означає, що комітет може лише заслухати і обговрити проекти, але не може ухвалювати жодних рішень.

Як відомо, з 9:30 мав розглянути три законопроекти по Донбасу.

Планувалося, що ці проекти будуть намагатися внести до порядку денного і проголосувати в першому читанні у четвер.

Українська правда