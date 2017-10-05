У Києві розтрощили корову під офісом Балашова

Близько 30 молодиків розтрощили літній майданчик під столичним офісом партії "5.10" Геннадія Балашова.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з перехрестя вулиць Інститутської й Шовковичної

Молодики розтрощили скульптури, зірвали всі прапори

Зокрема, один із чоловіків розламав сокирою розфарбовану корову з написом 5.10.

Самого Балашова на місці подій 5 жовтня (5.10) немає

На місці події присутні поліцейські.

Мета погрому поки не відома, хлопці не коментували свої дії.

Погром біля офісу партії 5.10 Фото Романа Кравця

"Мы все за одного", – лунало вулицею.

Хлопці вже майже розійшлися, коли в хід пішли газові балончики.

Скульптуру оточили правоохоронці. В одного з молодиків відібрали сокиру.

На місці є люди з логотипом "Національного корпусу" на одязі, але офіційних коментарів цієї організації ще немає.

На Інститутській утворився невеличкий затор.

У цей час під Верховною Радою представники "Національного корпусу", "Правого сектору" та ВО "Свобода" протестують проти президентських законопроектів щодо Донбасу, уже й димові шашки палили.

Зазначимо, що Геннадій Балашов пропагує реформу оподаткування за системою "5.10", тобто 5% – податок із продажів і 10% – податок із зарплат.

Олена Рощенко, відео Ельдара Сарахмана, УП