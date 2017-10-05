У Києві розтрощили корову під офісом Балашова
Близько 30 молодиків розтрощили літній майданчик під столичним офісом партії "5.10" Геннадія Балашова.
Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з перехрестя вулиць Інститутської й Шовковичної
Молодики розтрощили скульптури, зірвали всі прапори
Зокрема, один із чоловіків розламав сокирою розфарбовану корову з написом 5.10.
Самого Балашова на місці подій 5 жовтня (5.10) немає
На місці події присутні поліцейські.
Мета погрому поки не відома, хлопці не коментували свої дії.
"Мы все за одного", – лунало вулицею.
Хлопці вже майже розійшлися, коли в хід пішли газові балончики.
Скульптуру оточили правоохоронці. В одного з молодиків відібрали сокиру.
На місці є люди з логотипом "Національного корпусу" на одязі, але офіційних коментарів цієї організації ще немає.
На Інститутській утворився невеличкий затор.
У цей час під Верховною Радою представники "Національного корпусу", "Правого сектору" та ВО "Свобода" протестують проти президентських законопроектів щодо Донбасу, уже й димові шашки палили.
Зазначимо, що Геннадій Балашов пропагує реформу оподаткування за системою "5.10", тобто 5% – податок із продажів і 10% – податок із зарплат.
Олена Рощенко, відео Ельдара Сарахмана, УП
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