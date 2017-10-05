"Радіо-Ера" оштрафували за порушення мовних квот

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафував проект "Радіо-Ера FM" на 317,4 тисячі гривень через порушення мовних квот.

Таке рішення ухвалено на засіданні 5 жовтня, повідомляє "Укрінформ".

"В ефірі радіостанцій має бути 25%, а вже найближчим часом 30% українських пісень. Ми провели перевірку і встановили, що на "Радіо-Ера FM" у проміжку часу з 07:00 до 14:00 їх частка становила 23%", – зазначив голова Нацради Юрій Артеменко.

Водночас представник телерадіокомпанії юрисконсульт Олег Пилипенко пояснив, що до цього могла призвести кібератака вірусу Petya A: з ладу вийшла комп’ютерна система, в тому числі і сервер звукової бази даних та архівний сервер з радіопередачами разом з електронною сіткою мовлення радіостанції.

"Радіо-Ера" з самого початку була україномовною станцією. Я не заперечую, що було порушення, але склалося так, що ми не музична радіостанція, а розмовна. У нас мінімальна кількість була навіть не пісень, а частини музичних композицій у публіцистичних програмах. Скоріше за все, це сталося з таких причин. Ми не могли повністю відповісти перевіряючому, тому що так званий вірус знищив всі наші архіви", – сказав представник телерадіокомпанії.

Член Нацради Сергій Костинський зі свого боку вважає ситуацію аналогічною з тією, що мала місце на "Громадському радіо", що також є розмовною радіостанцією. Сума штрафу для "Громадського" становила 1751,36 грн.

"У ситуації, коли вони (Громадське радіо - ред.) у визначений проміжок дали в ефір дві пісні російською мовою, але не було жодної пісні українською, відбулося порушення закону щодо квот. Це – те ж саме, тому немає підстав, щоб ми могли якось нівелювати норми закону", – сказав Костинський.

Було вирішено, що таке порушення є підставою для застосування санкції "стягнення штрафу" у розмірі 5% відсотків загальної суми ліцензійного збору ліцензії.

У випадку "Радіо-Ера FM" штраф становить 317 тис. 438,21 грн. Телерадіокомпанія також зобов'язана протягом місяця усунути виявлені недоліки.

Як відомо, 8 листопада 2016 року набув чинності закон "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах)".

Згідно з документом квота на пісні українською мовою у радіоефірі в часових проміжках із 7:00 до 14:00 та з 15:00 до 22:00 вводиться поступово: протягом першого року їх має бути щонайменше 25%, другого – 30%, третього – 35%. Ведення передач державною мовою протягом першого року дії закону має становити 50%, другого – 55%, третього – 60%.

За півроку Нацрада оштрафувала 15 радіостанцій на майже 634 тис. грн за порушення мовних квот.