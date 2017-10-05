Керівник Укрпошти: Звільнимо всіх, хто не посміхається

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Четвер, 5 жовтня 2017, 15:22

Нове керівництво ПАТ "Укрпошта" працює над залученням у команду співробітників, які уміють доброзичливо спілкуватися з клієнтами.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на в.о. гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

"Наше трудове законодавство недосконале, і воно гальмує розвиток країни. Для того, щоб просто звільнити некомпетентну людину, потрібно пройти шість кіл пекла", - сказав Смілянський.

Він додав, що наразі "Укрпошта" з юристами розробляє нормативні документи, де готує визначення поняття "хамство".

"Ми зацікавлені в залученні співробітників, які посміхатимуться, а всіх, хто не посміхається і грубіянить – звільнимо", - сказав Смілянський.    

Він також додав, що в ході реформи управління підприємства була розроблена спеціальна програма навчання співробітників.

У штаті Укрпошти на сьогодні налічується 36 тисяч листонош, що обслуговують 6,5 мільйона клієнтів по всій території України.

Теми: Укрпошта
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