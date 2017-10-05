Аброськін заявив, що на Авакова хотіли напасти за допомогою квадрокоптерів

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Четвер, 5 жовтня 2017, 21:05
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Заступник керівника Нацполіції В’ячеслав Аброськін заявив, що учасники банди"Торпеда" збиралися здійснити замах міністра внутрішніх справа Арсена Авакова.

Про це він повідомив в телеефірі "Прямого".

За словами Аброськіна, під час обшуків у помешканнях членів банди знайшли докази, які свідчили про їхній план.

"Є матеріали, які підтверджують що це планувалося. Під час бесіди вони заявили, що наступним кроком був замах на міністра (внутрішніх справ) безпосередньо за адресою його проживання. Вони активно шукали цю адресу, встановили її та активно готувалися за допомогою спеціальних технічних засобів здійснити цей замах", - сказав чиновник.

"Зазвичай це вибухові засоби – гранати. Цього разу розглядали можливість застосування квадрокоптерів та іншої летальної техніки для скидання вибухової речовини – гранати тощо. За адресою проживання міністра. Є всі матеріали, які свідчать про те, що такі кроки здійснювалися", – додав Аброськін.

Як відомо, 2 жовтня Аваков повідомив про затримання трьох членів угруповання "Торпеда". За інформацією міністра ця організація керувалась з Росії.

Серед злочинів, які встигли реалізувати члени "Торпеди" є такі: прояви антисемітизму в Чернівцях, Умані та Львові; кидання гранати на територію посольства США в Києві в червні 2017 року; постріл з гранатомета в будівлю консульства Польщі в Луцьку в липні 2017 року; підрив пам’ятника учасникам бойових дій у Києві та поранення родичів Героя України Валерія Чибінєєва на столичній вулиці (Грушевського) в серпні, а також кілька злочинів, скоєних у 2016 році.

Теми: Аваков поліція кримінал
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