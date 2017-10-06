Саудівська Аравія і РФ уклали багатомільярдну угоду в сфері ВПК

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П'ятниця, 6 жовтня 2017, 06:08

Саудівська Аравія домовилася з Росією про постачання ракетних систем С-400.

Про це, посилаючись на телеканал Al-Arabiya, пише DW.com.

Це сталося під час офіційного візиту короля Сальмана бен Абдель Азіза Аль Сауда в Кремль. За даними ЗМІ, йдеться про угоду на суму понад 3 млрд доларів.

Російське видання "Комерсант", з посиланням на джерело, знайоме з ходом переговорів, також повідомило, що Саудівська Аравія може купити не менше чотирьох дивізіонів системи ППО С-400 "Тріумф" на суму близько 2 мільярдів доларів.

Також сторони підписали меморандум про купывлю і локалізацію в Саудівській Аравії продукції військового призначення. Так, наприклад, саудівці мають намір організувати у себе ліцензійне виробництво автоматів Калашникова АК-103 і патронів різного призначення.

Крім того, президент Росії і король Саудівської Аравії уклали ряд угод в різних сферах, в тому числі в енергетиці, постачанні продовольства і дослідженні космосу.

За підсумками зустрічі Путін прийняв запрошення Сальмана бен Абдель Азіза Аль Сауда відвідати Саудівську Аравію.

Теми: Росія Саудівська Аравія зброя
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