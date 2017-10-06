У Росії потяг в'їхав у заглухлий на переїзді автобус, 18 жертв

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П'ятниця, 6 жовтня 2017, 07:09

У Росії щонайменше 18 людей загинули в аварії за участю поїзда і пасажирського автобуса на станції Покров під Володимиром.

Про це повідомляє ТАСС.

За даними глави міської адміністрації В'ячеслава Аракелова пасажирський автобус прямував з Казахстану до Москви. Поїзд, за участю якого сталася аварія, прямував з Санкт-Петербурга в Нижній Новгород.

Попередньо, за його інформацією, всього в автобусі знаходилося 56 осіб.

Число загиблих в результаті зіткнення досягло 18 осіб, троє з них діти. Четверо постраждалих у ДТП, в тому числі двоє дітей, доставлено в реанімацію.

 
mchs.gov.ru

Як пише РБК, з посиланням на повідомлення прес-служби Московської залізниці, аварія сталася в 3:39 за московським часом. Зіткнення сталося після того, як автобус, перетинаючи залізничний переїзд, заглух на коліях.

При цьому, за версією головного управління МВС по регіону, зіткнення сталося через те, що "автобус виїхав на заборонений сигнал залізничного світлофора".

34 пасажири автобуса вижили, бо, побачивши потяг, вийшли і намагалися виштовхати заглухлий транспортний засіб з колії перед зіткненням, але не змогли це зробити.

Теми: Росія надзвичайна подія
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