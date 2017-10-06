Більше половини українців готові зі зброєю захищати цілісність України

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П'ятниця, 6 жовтня 2017, 08:27

Понад половина українців готові захищати Україну в разі виникнення відповідної загрози.

Такі результати опитування, проведеного 20-29 вересня 2017 року,  оприлюднила соціологічна служба "Рейтинг".

Згідно з результатами дослідження, 54% опитаних висловили готовність у випадку виникнення відповідної загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках, що майже вдвічі більше в порівнянні з 2012 роком.

Таких дві третини серед жителів Центру і Заходу. На Півдні таких - половина. Зате на Сході 52% сказали, що не готові захищати Батьківщину зі зброєю в руках (26% готові, 22% - не визначились).

Патріотично налаштованих більше серед чоловіків, україномовних і більш забезпечених.

Були опитані жителі України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення.

Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Похибка не більше 2,2%.

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