Рада зробила крок до закону Порошенка про реінтеграцію Донбаса
Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу.
За проект №7163 проголосували 233 депутати.
Перед голосуванням спікер Андрій Парубій заявив, що з законопроекту було прибрано згадку про Мінські домовленості, на чому наполягали багато депутатів.
А після голосування Парубій заявив, що таким чином верховна Рада визнала, що Росія – це держава-агресор.
Проект визначає території в Донецькій та Луганській областях, які визначаються окупованими, кордон окупованих територія має визначати Міноборони за поданням Генштабу.
За громадянами України зберігається право власності на окупованих територіях.
У випадку введення воєнного стану в окремих районів Донецької і Луганської областей та введення воєнної адміністрації, припиняються повноваження обласної, районних і сільських рад на цих територіях.
Координацію і контроль на цих територіях у випадку воєнного стану здійснює Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ при керівництві Генштабу. Зараз АТЦ координує СБУ.
Перед голосуванням між депутатами сталася бійка.
Оксана Коваленко, УП
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