СБУ хоче саджати чиновників на 6 років за шкідливі поїздки до РФ

СБУ опублікувала свій законопроект з пропозицією відправляти до в'язниці на строк до 6 років тих чиновників, які їздили до Росії з метою нашкодити Україні.

Про це йдеться у тексті документу, копію якого Служба безпеки України розмістила у Facebook.

Зокрема, спецслужба пропонує доповнити Кримінальний кодекс новою статтею, яка буде карати обмеженням або позбавленням волі на строк до 3 років осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за відвідування РФ з метою заподіяння шкоди інтересам України.

За ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, СБУ вимагає вже карати позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у законопроекті вважаються, як і зараз, президент, члени Кабінету міністрів, депутати Верховної Ради, держслужбовці, військові, поліцейські, судді, прокурори, співробітники Національного антикорупційного бюро та Служби безпеки України.

Як повідомлялося, юристи СБУ підготували законопроект про обмеження візитів до Російської Федерації політикам, посадовцям, представникам органів місцевого самоврядування та громадським діячам.