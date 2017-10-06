У ПАРЄ визначили, хто замінить Аграмунта на відкритті сесії в понеділок

Парламентська асамблея Ради Європи визначилася з тим, хто замінить Педро Аграмунта, який подав у відставку з посади президента ПАРЄ, на відкритті сесії в понеділок.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ПАРЄ.

У понеділок на відкритті сесії у Страсбурзі мало розглядатися питання відставки президента ПАРЄ Педро Аграмунта.

Однак у п’ятницю стало відомо, що Аграмунт подав у відставку.

"Після його відставки сер Роджер Гейл, найстарший віце-президент асамблеї, автоматично стає виконуючим обов'язки президента. Відповідно до правил ПАРЄ, він повинен виконувати ці обов’язки до виборів нового президента на наступному засіданні Асамблеї".

Нагадаємо, наприкінці березня до Сирії прибула делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунтом, попри те, що він не був уповноважений асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Після цього у ПАРЄ почали офіційно вимагати відставки Аграмунта.

Педро Аграмунт у своїй першій заяві після того, як в ПАРЄ ініціювали його відставку, заявив, що став "жертвою через своє бажання до діалогу" та що кампанію проти нього очолили українці.

Він також заявив, що прийняті у ПАРЄ нові правила щодо процедури його відставки є "незаконними та нечесними".

Європейська правда