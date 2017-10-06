Молдова відмовила у політпритулку скандальному судді Чаусу

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П'ятниця, 6 жовтня 2017, 18:19

Молдова відмовила у політичному притулку українському судді Миколі Чаусу, затриманому навесні у Кишиневі за нелегальний перетин кордону.

Про це з посиланням на молдовське видання Realitatea повідомляє "Європейська правда".

"Клопотання Миколи Чауса було відхилене вчора, 5 жовтня, Комісією з питань громадянства і надання політичного притулку при президенті Молдови" - повідомив радник президента Молдови Максим Лебединський.

Адвокат Чауса Юліан Балан повідомив, що зможе прокоментувати рішення тільки після того, як познайомиться з ним.

Зараз Чаус перебуває під домашнім арештом в орендованій квартирі в Молдові. Нове слухання щодо його екстрадиції заплановане на середину листопада.

Нагадаємо, 1 березня 2017 року Чаус здався правоохоронцям у Молдові. Відразу після цього САП заявила про наміри вимагати його видачі Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства.

Як відомо, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабара в розмірі $150 тис. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.

6 вересня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт судді. Чаус втік з України.

З 11 листопада 2016 року суддя перебував в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

Теми: суд Молдова
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