У Білому домі переконані, що Трамп утримує світ від хаосу

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Субота, 7 жовтня 2017, 12:31

Офіційний представник Білого дома Сара Сандерс заявила, що президент США Дональд Трамп "утримує світ від хаосу". 

Стенограма брифінгу Сандерс опублікована на сайті Білого дому.

Сандерс таким чином відреагував на запитання журналіста, попросивши прокоментувати заявку одного з сенаторів, що "країну від хаосу" утримують лише державний секретар Рекс Тиллерсон, міністр оборони Джим Меттіс та голова Білого дому Джон Келлі.

 "Я вважаю, що президент утримує світ від хаосу. Вокруг нього неймовірна команда, яка допомагає йому в цьому, і він добився видатних успіхів у міжнародній арені, працюючи з союзниками та протистоями ворогам ", - заявила Сандерс.

Нагадаємо, напередодні американські ЗМІ оприлюднили інформацію, що вже незабаром Трамп оголосить про припинення міжнародної ядерної угоди з Іраном і заявить, що вона не відповідає національним інтересам Сполучених Штатів.

Європейська правда

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