У РФ пропонують збільшити військовий бюджет на 180 млрд рублів

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Субота, 7 жовтня 2017, 14:30

Уряд Росії пропонує збільшити витрати на оборону на 179,6 мільярдів рублів за рахунок зниження фінансування на соціальну політику, освіту і медицину.

Про це повідомляє російський "РБК", посилаючись на проект поправок до бюджету, внесених до Держдуми РФ.

"Уряд пропонує збільшити загальні витрати на оборону в 2017 році на 179,6 млрд руб. - до 3,05 трлн руб. (3,3% ВВП), видно у проекті поправок до бюджету, внесених до Держдуми. Заплановане збільшення повністю припадає на закриту частину (у відкритій частині витрати на оборону скорочуються на 2,2 млрд руб.)", - йдеться в повідомленні.

При цьому пропонують скоротити витрати на 54 млрд рублів на всі інші напрямки, включаючи соціальну політику, освіту та охорону здоров'я.

"Рік тому, коли Мінфін представляв трирічну програму бюджетної консолідації, витрати у розділі "Національна оборона" на 2017 рік планувалися на рівні 2,84 трлн руб. - на чверть нижче, ніж в 2016-му. Але спочатку влітку уряд збільшив військовий бюджет на 40 млрд руб. і ось тепер пропонує додати ще 180 млрд руб.", - наголошується в повідомленні.

Також російський "РБК" пише, що останній раз оборонні витрати федерального бюджету були нижче 3 трлн руб. в 2014 році. У 2015 році вони зросли до 3,2 трлн руб., А в минулому році - до рекордних 3,78 трлн.

Теми: Росія бюджет
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