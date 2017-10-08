На Дніпропетровщині сплюндрували пам'ятник загиблим військовим перед відкриттям
На Дніпропетровщині невідомі сплюндрували пам'ятник загиблим на Донбасі українським військовим 93-ї окремої механізованої бригади, відкриття якого було заплановано на 7 жовтня.
Про це з посиланням на волонтерів пише Радіо Свобода.
В селищі Черкаському уночі напередодні відкриття зловмисники облили пам'ятник загиблим бійцям АТО фарбою, залишили написи "смерть укропам" та "слава днр", спробували понівечити плакат бригади.
Як зазначили в бригаді, попри інцидент пам'ятник встигли привести до ладу, урочисте відкриття відбулося. У церемонії взяли участь військові, родичі загиблих, громадськість. За інформацією з бригади, кошти на пам'ятник збирали самі військові та волонтери.
За час бойових дій на Донбасі 93-тя бригада втратила 272 бійці.
Як повідомлялося, 1 жовтня міністр МВС Арсен Аваков заявив про затримання групи зловмисників, яких підозрюють у 9 злочинах, скоєних у 2016-2017 роках, і спрямованих на розпалювання ксенофобії, релігійної нетерпимості і міжнародних конфліктів.
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