На Дніпропетровщині сплюндрували пам'ятник загиблим військовим перед відкриттям

На Дніпропетровщині невідомі сплюндрували пам'ятник загиблим на Донбасі українським військовим 93-ї окремої механізованої бригади, відкриття якого було заплановано на 7 жовтня.

Про це з посиланням на волонтерів пише Радіо Свобода.

В селищі Черкаському уночі напередодні відкриття зловмисники облили пам'ятник загиблим бійцям АТО фарбою, залишили написи "смерть укропам" та "слава днр", спробували понівечити плакат бригади.

Як зазначили в бригаді, попри інцидент пам'ятник встигли привести до ладу, урочисте відкриття відбулося. У церемонії взяли участь військові, родичі загиблих, громадськість. За інформацією з бригади, кошти на пам'ятник збирали самі військові та волонтери.

Попри інцидент пам'ятник встигли привести до ладу, урочисте відкриття відбулося Facebook Оперативного командування «Схід» Збройних сил України

За час бойових дій на Донбасі 93-тя бригада втратила 272 бійці.

Як повідомлялося, 1 жовтня міністр МВС Арсен Аваков заявив про затримання групи зловмисників, яких підозрюють у 9 злочинах, скоєних у 2016-2017 роках, і спрямованих на розпалювання ксенофобії, релігійної нетерпимості і міжнародних конфліктів.