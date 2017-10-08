Поїзд Миколаїв-Київ загорівся на ходу невдовзі після виїзду

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Неділя, 8 жовтня 2017, 01:48

Дорогою з Миколаєва на ходу зайнявся локомотив потяга, що прямував у Київ.

Про це повідомляє ПАТ "Укрзалізниця".

"О 21:02 поблизу станції Новополтавка, що в Миколаївській області, сталося загоряння локомотиву поїзда № 122 Миколаїв – Київ. Локомотив було відчеплено від вагонів та викликано пожежні машини ДСНС, які ліквідували пожежу. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, обставини з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.

 
novosti-n.org

Близько 23:00 поїзду було надано новий локомотив і він продовжив рух за маршрутом. 

Теми: Укрзалізниця надзвичайна подія
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