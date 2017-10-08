В Іспанії затримали судно з майже 4 тоннами кокаїну

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Неділя, 8 жовтня 2017, 07:31

Поліція затримала корабель із 3800 кг кокаїну на борту, що прямував до Іспанії.

Про це повідомила іспанська національна поліція в Twitter.

"У цьому човні в кабіні під кухнею 3800 кг кокаїну везли в Іспанію", йдеться у повідомленні.

Затримані також сім членів екіпажу.

Теми: Іспанія
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