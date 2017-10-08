В Іспанії затримали судно з майже 4 тоннами кокаїну

Поліція затримала корабель із 3800 кг кокаїну на борту, що прямував до Іспанії.

Про це повідомила іспанська національна поліція в Twitter.

"У цьому човні в кабіні під кухнею 3800 кг кокаїну везли в Іспанію", йдеться у повідомленні.

En este barco, en un habitáculo bajo la cocina, se transportaban 3.800 kilos de cocaína con destino #España. Sus 7 tripulantes➡️#detenidos pic.twitter.com/QF1XgsUBdc — Policía Nacional (@policia) 7 жовтня 2017 р.

Затримані також сім членів екіпажу.