Вибори нового президента ПАРЄ відбудуться 9 жовтня

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Неділя, 8 жовтня 2017, 10:52

Вибори нового голови Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) відбудуться 9 жовтня, в перший день осінньої сесії ПАРЄ, яка відбудеться в Страсбургу.

Про це йдеться у повідомленні на сайті асамблеї.

На посаду нового голови ПАРЄ висунуто дві кандидатури - Стелла Кіріакідес (Кіпр) і Емануеліс Зінгерс (Литва).

Президент ПАРЄ обирається таємним голосуванням. Новий президент перебуватиме на посаді до відкриття чергової сесії, яка відбудеться 22-26 січня 2018 року.

Нагадаємо, Педро Аграмунт подав у відставку з посади президента ПАРЄ. Тимчасовим спікером ПАРЄ було призначено першого віце-голову асамблеї Роджера Гейла.

Як відоио, наприкінці березня до Сирії прибула делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з Аграмунтом, попри те, що він не був уповноважений асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Після цього у ПАРЄ почали офіційно вимагати відставки Аграмунта.

Європейська правда

Теми: ЄС вибори
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