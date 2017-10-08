Ханський палац в анексованому Криму передали у "власність держави"

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Неділя, 8 жовтня 2017, 11:16
Фото: Chapultepec

Підконтрольний Кремлю Держкомреєстр анексованого Криму зареєстрував право власності на 32 об'єктів нерухомості Ханський палацу в Бахчисараї.

Про це повідомляє "РИА Новости Крым" з посиланням на прес-службу реєстру.

"Таким чином музей-заповідник перейшов у республіканську власність", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, Ханський палац - пам'ятка історії та культури загальносвітового значення, єдиний у світі зразок кримськотатарської палацової архітектури. Палац входить до складу Бахчисарайського історико-культурного заповідника, а також є кандидатом на внесення до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Теми: Крим
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