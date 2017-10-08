У Києві під час марафону помер чоловік

У столиці на вулиці Лаврській під час Wizz Air Kyiv City Marathon помер чоловік.

Про це повідомила заступниця начальника відділу комунікації ГУНП у Києві Яна Неруш в ефірі "112 Україна".

"Сьогодні на вулиці Лаврській в Печерському районі столиці під час марафону помер чоловік. Вже відомо, що це громадянин 1963 року народження, уродженець тернопільщини, який брав участь у марафоні", - сказала вона.

За її словами, чоловікові раптово стало погано і він упав, а медики, які прибули на місце події констатували смерть.

"Остаточну причину смерті буде з’ясовано після проведення судово-медичної експертизи", - додала Неруш.

Також вона зазначила, що інформацію про інцидент внесено до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції Києва з правовою кваліфікацією "раптова смерть".