У Києві під час марафону помер чоловік

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Неділя, 8 жовтня 2017, 13:54
фото: Clem Onojeghuo, Unsplash

У столиці на вулиці Лаврській під час Wizz Air Kyiv City Marathon помер чоловік.

Про це повідомила заступниця начальника відділу комунікації ГУНП у Києві Яна Неруш в ефірі "112 Україна".

"Сьогодні на вулиці Лаврській в Печерському районі столиці під час марафону помер чоловік. Вже відомо, що це громадянин 1963 року народження, уродженець тернопільщини, який брав участь у марафоні", - сказала вона.

За її словами, чоловікові раптово стало погано і він упав, а медики, які прибули на місце події констатували смерть.

"Остаточну причину смерті буде з’ясовано після проведення судово-медичної експертизи", - додала Неруш.

Також вона зазначила, що інформацію про інцидент внесено до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції Києва з правовою кваліфікацією "раптова смерть".

Теми: Київ
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